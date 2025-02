Coppa Italia, cominciano i quarti di finale: il programma

Dopo quasi due mesi dal turno degli ottavi di finale, a dicembre, in cui sono entrate in gioco le otto migliori squadre della scorsa stagione di Serie A riparte la Coppa Italia. Da domani fino al 26 febbraio, la Coppa Nazionale terrà compagnia ai tifosi italiani per quattro importanti serate. Si comincia oggi, si continua domani, poi giovedì ed infine l’ultimo quarto di finale si giocherà il prossimo 25 febbraio. Quattro match secchi che decideranno quali quattro squadre andranno a giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia che giocherà il prossimo 14 maggio 2025.

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia

Questa sera alle 21 si comincia con la sfida tra Atalanta e Bologna, quarta e quinta classificata della scorsa Serie A. Nel turno degli ottavi di finale, il primo nel quale hanno giocato in Coppa Italia, l’Atalanta e il Bologna hanno avuto ragione in maniera netta delle rispettive avversarie. I nerazzurri hanno battuto il Cesena per 6-1. Mentre, il Bologna ha vinto anch’essa in maniera netta il Monza: 4-0 il risultato finale.

Domani, alle ore 21, invece il teatro del secondo quarto di finale della Coppa Italia si giocherà allo Stadio San Siro di Milano. I rossoneri del Milan sfideranno al Roma di Claudio Ranieri. Il Diavolo, fresco vincitore della Supercoppa Italiana, punta con decisione a vincere anche la seconda coppa nazionale. Nel turno precedente, il Milan aveva vinto contro il Sassuolo per 6-1; mentre, la Roma aveva battuto la Sampdoria 4-1.

Il prossimo 25 febbraio, martedì, alle ore 21, invece si giocherà il terzo quarto di finale della stagione di Coppa Italia. A San Siro, l’Inter di Simone Inzaghi (che ha vinto due delle ultime tre edizione della manifestazione organizzata dalla Lega Serie A) sfiderà la Lazio di Marco Baroni. Se per Inzaghi è l’occasione di ripetersi e riprendersi il trofeo, per Baroni è la prima volta a questo livello della competizione. Nel turno precedente, l’Inter aveva vinto 2-0 contro l’Udinese; mentre, la Lazio aveva compiuto un’impresa battendo 3-1 il Napoli con la tripletta di Tijjani Noslin.

Mercoledì 26 febbraio, all’Allianz Stadium, la Juventus invece ospiterà l’Empoli. La squadra di Thiago Motta è la detentrice del torneo (trofeo vinto sotto la guida di Massimiliano Allegri) e punta ad eguagliare la scorsa stagione per bissare i risultati dell’ultima Juventus di Allegri. L’Empoli tenterà il colpo grosso, pur consapevole di doversi concentrare sul campionato per raggiunger la salvezza. Nel turno degli ottavi di finale, la Juventus ha sconfitto 4-0 il Cagliari; mentre l’Empoli ha vinto ai calci di rigore contro la Fiorentina.