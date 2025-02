Coppa Italia, quarti di finale: l’Atalanta sfida il Bologna! Mercoledì Milan-Roma

Tutto pronto per i quarti di finale di Coppa Italia. Tra le serate di oggi e domani si disputeranno in gara unica i quarti della competizione di cui la Juventus è detentrice. Vediamo nel dettaglio!

Si parte con Atalanta-Bologna, prevista al Gewiss Stadium alle ore 20,45. La squadra di Gasperini ha battuto il Cesena nel turno precedente, infilando ai bianconeri sei gol (6-1 il risultato finale). La Dea è reduce dal pareggio casalingo in campionato contro il Torino, il quale ha fatto seguito al pareggio di Champions con il Barcellona. Agli ottavi di finale, anche il Bologna ha vinto e convinto: la squadra di Italiano ha superato il Monza con un netto 4-0. Nell’ultimo impegno di campionato, i rossoblù hanno avuto la meglio sul Como (2-0).

È interessante notare come l’Atalanta non riesca a battere il Bologna a Bergamo dall’aprile 2021. Riuscirà a interrompere il trend negativo? La vittoria della Dea è bancata 1,75 su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 1,74 volte la posta. Molto allettante la quota del segno “1” all’intervallo: si parla di 2,35 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,30 e su Betclic 2,22. Ipotizzando un’affermazione con almeno due reti di scarto da parte dell’Atalanta, si può puntare sull’“Handicap 1 (-1)”: la quota è di 3,15 su Planetwin365; su Betclic 2,87 e su WilliamHill 3,10.

L’altro quarto di finale si giocherà mercoledì sera a San Siro. Milan e Roma vengono da un pareggio in campionato, in entrambi i casi in big match: i rossoneri hanno pareggiato il derby della Madonnina contro l’Inter, i giallorossi la super sfida con il Napoli.

Detto ciò, ricordiamo che al turno precedente di questo torneo il Diavolo ha superato in rimonta il Como al Sinigaglia mentre i capitolini hanno battuto la Sampdoria con un secco 4-1. Mettendo sotto la lente i precedenti recenti, possiamo notare come la Roma sia riuscita a vincere due delle ultime tre partite disputate con il Milan. Un’altra affermazione dei giallorossi è data a 3,45 da Planetwin365 e Betclic, con WilliamHill che la propone a 3,40. A prescindere da tutto, si può immaginare una partita vivace: segnaliamo la quota dell’Over 2,5, su Planetwin365 a 1,80; mentre su Betclic si parla di 1,78 volte la posta e su WilliamHill 1,85. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-2: parliamo di 14 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 12,50 e su Betclic 12.