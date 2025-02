Fagioli saluta la Juve e passa alla Fiorentina: “Legato tantissimo a questo club. Grazie ai tifosi i tifosi che mi hanno supportato anche nei momenti difficili”

A un’ora dalla chiusura del calciomercato, la Juventus e la Fiorentina hanno definito il passaggio di Nicolò Fagioli annunciato dal club gigliato. “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fagioli dalla Juventus F.C. Fagioli, nato a Piacenza il 12 febbraio 2001, ha disputato con il Club bianconero quasi 70 partite tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League vincendo un Campionato, 2 Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana. Il nuovo calciatore viola, dopo aver vestito la maglia di tutte le Selezioni giovanili Azzurre, vanta, anche, 7 presenze con la Nazionale Maggiore”.

L’ex centrocampista bianconero è stato intervistato in esclusiva da Sportitalia da Giovanni Albanese:

Nicolò, lasci la Juventus dopo tantissimi anni. Quanto ti dispiace? “Mi dispiace molto perché comunque sono 10-11 anni che sono qua, ho legato tantissimo con questo club, con i miei compagni, con la famiglia Juve, con i tifosi, però adesso sono concentrato e felice per la nuova esperienza”.

E’ stata una giornata lunghissima. Ad un certo punto c’era il Marsiglia ma hai preferito rimanere in Serie A. “Sì, è stata una giornata infinita perché poi si è deciso tutto negli ultimi 10 minuti di stasera. Ringrazio molto il Marsiglia perché ha avuto fiducia in me dall’inizio del mercato, però ho deciso di andare alla Fiorentina. Ho parlato con mister Palladino, con la società e sono molto felice di questa scelta”.

Un saluto ai tifosi della Juventus? “Li ringrazio perché comunque mi hanno supportato anche nei momenti difficili, gli auguro il meglio per la stagione”.