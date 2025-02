Furia Valentino Rossi: non riesce a darsi pace

Valentino Rossi si è arrabbiato parecchio per una cosa successo in questa situazione: ecco le sue dichiarazioni

Valentino Rossi è stato a dir poco uno dei più grandi sportivi di sempre. Ex pilota di motociclismo, ha esordito nel 1996 in 125cc vincendo il titolo nel 1997 con l’Aprilia per poi vincerlo anche con il cambio di categoria nel 1999. A quel punto, nel 2000, sale in 500c.

Qui con la Honda vince il titolo nel 2001 e passa finalmente in MotoGP dove conquista la bellezza di cinque titolo di fila tra il 2001 e 2005 tra Honda (due) e Yamaha (tre). Naturalmente col passare è sempre più difficile, ma andò vicino comunque nel 2015.

Alla fine parliamo di ben nove titoli mondiali, 7 in top class, con oltre 100 vittorie complessive nonostante gli anni difficili tra il 2011 e il 2012 in Ducati. Valentino non si è mai davvero lasciato con i motori, ma proprio per una questione recente non si riesce a dare pace.

Valentino Rossi a pezzi, cos’è success

È stato un inizio di anno strepitoso per Valentino Rossi. L’ex campione di MotoGP è arrivato secondo alla 12 Ore di Bathurst, prima tappa dell’Intercontinental GT Challenge. Questo però non ha non ha soddisfatto a pieno l’ex pilota nove volte campione del mondo.

“Questo podio – spiega il Dottore a GPOne.com – è un modo fantastico per iniziare la stagione. L’intero weekend è stato fantastico, perché siamo stati sempre forti e competitivi. Siamo stati in grado di lottare con la vettura gemella fino a quando, purtroppo, ho commesso un errore e abbiamo dovuto scontare una penalità di drive-through. A quel punto ho pensato che la lotta per il podio fosse finita, ma siamo riusciti a rimontare con un ottimo ritmo. Il passaggio di Raffaele contro Jules Gounon è stato molto divertente da vedere. Sono molto contento del risultato”.