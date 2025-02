L’Aquila Olimpia torna a volare: il 9 febbraio appuntamento nel prematch di Folgore Caratese-Breno

L’Aquila Olimpia torna a volare!

Avete seguito la storia dell’aquila Olimpia? Per 12 anni ha sorvolato l’Olimpico prima delle partite della Lazio, adesso è pronta a volare di nuovo nel cielo di Verano Brianza. L’appuntamento è per domenica 9 febbraio, allo Sportitalia Village, prima del match tra la Folgore Caratese e Breno. Non sarà sola, con lei ci sarà il suo falconiere.

Un evento unico con momenti imperdibili, un incontro speciale con i bambini, il volo spettacolare prima della partita, foto in campo con Olimpia e il falconiere all’intervallo, e aperitivo finale al bar del Village. Sempre con Olimpia protagonista!

