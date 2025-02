Maratona Calciomercato: Sportitalia la tv più vista nell’ultimo giorno di trattative

Oltre 2 milioni di italiani sull’emittente e share dell’1,6% nel target maschile

Milano, 4 febbraio 2025 – Sportitalia si conferma ancora una volta la casa del calciomercato e fa segnare ascolti al top nell’ultimo, appassionante, giorno di trattative della sessione invernale della stagione 2024/2025. L’emittente diretta da Michele Criscitiello, visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre, è stata la televisione sportiva più vista in Italia ieri nel corso dell’intera giornata con 1.763.000 di reach, pari allo 0.62% dello share individui. L’ascolto medio registrato nell’arco della giornata è stato 53.606 telespettatori.

Considerando la total audience che comprende anche gli accessi alla App Sportitalia, al sito e le visioni attraverso Samsung Plus, Sportitalia ha raccolto un totale superiore ai 2 milioni nel corso della giornata con uno share sul target maschile dell’1,6%.

Un successo riaffermato anche nella fascia serale. Dalle 20 alle 24, orario di chiusura ufficiale della sessione, Sportitalia è stata leader in audience con 1.030.660 di reach (0,6% share complessivo). Lo share nel target maschile 18-64 anni è stato dell’1,1%:

La copertura dell’ultima giornata di calciomercato è stata garantita da una lunga diretta cominciata alle 8 di mattina e che si è conclusa all’una di notte con notizie, indiscrezioni, interviste e approfondimenti della squadra mercato di Sportitalia.