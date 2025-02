Nella serata di ieri, il Parma sembrava aver definito il colpo Abakar Sylla, difensore centrale proveniente dallo Strasburgo in prestito secco. Il nazionale ivoriano classe 2002, come appreso dalla redazione di Sportitalia, ha deciso di non firmare il contratto dopo l’accordo tra i due club e il conseguente scambio di mail, rifiutando la destinazione e restando in Francia alla corte di Rosenior.