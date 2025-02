Reggiana, mercato in tono minore

Mercato in tono minore per la Reggiana. La sessione di gennaio è stata deludente per la squadra emiliana: la sicurezza di Pizzimenti dei giorni scorsi nel rinforzare la rosa a disposizione di mister Viali aveva due principali obiettivi da perseguire: il terzino Di Chiara (Parma) e l’attaccante Russo (Sassuolo). Quella orchestrata dal mangement del club si è però rivelata una strategia sbagliata ed i due obiettivi di gennaio si sono invece accasati al Frosinone e al Cesena.

Una sessione che prometteva di essere importante per cambiare le carte in tavola nelle dinamiche di rosa, e di conseguenza di classifica del club, è risultata in realtà del tutto ininfluente senza nessun rinforzo per cercare di cambiare i rapporti di forza in un campionato che vede la Reggiana lontana dalle posizioni di classifica alle quali ambiva.