Roma, un ultimo giorno da protagonista: una cessione e tre arrivi alla corte di Ranieri

L’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, e il Direttore Sportivo, Florent Ghisolfi, hanno rinforzato ulteriormente la rosa giallorossa con tre colpi ufficializzati nell’ultimo giorno di calciomercato. Due difensori e un centrocampista, con Samuel Dahl che ha lasciato la Capitale, trasferendosi in Portogallo al Benfica insieme ad Andrea Belotti.

Calciomercato Roma: l’ultimo giorno da protagonista

CESSIONE DAHL

L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Benfica per la cessione a titolo temporaneo di Samuel Dahl. L’operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato nella Capitale nel 2024, l’esterno svedese ha collezionato 3 presenze con la maglia giallorossa.

NELSSON

L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Victor Nelsson dal Galatasaray. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Nato in Danimarca nel 1998, di ruolo difensore centrale, il danese si afferma in patria prima nel Nordsjælland e poi nel Copenaghen. Nel 2021 passa al Galatasaray dove in quattro stagioni diventa uno dei leader della squadra di Istanbul, collezionando oltre 100 presenze ufficiali. Ha scelto la maglia numero 25. Dopo Bronée, Berggreen, Kjaer e Kristensen sarà il quinto calciatore danese della storia a vestire la maglia giallorossa.

SALAH-EDDINE

L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Anass Salah-Eddine dal Twente. Nato il 18 gennaio 2002, di ruolo esterno sinistro, l’olandese cresce calcisticamente nelle giovanili dell’AZ Alkmaar e dell’Ajax per poi esordire nella prima squadra dei lancieri nel 2022. Si afferma definitivamente nelle fila del Twente, in due parentesi diverse: nel 2022-23 e nel 2024. In giallorosso vestirà la maglia numero 34, sarà il nono calciatore olandese della storia giallorossa.

GOURNA-DOUATH

L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Lucas Gourna-Douath dal Salisburgo. L’operazione per il centrocampista francese si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2003, Gourna-Douath cresce nelle giovanili del Saint-Etienne per poi affermarsi in prima squadra a 17 anni, collezionando diverse presenze in Ligue 1. Nel 2022 passa al Salisburgo, contribuendo alla conquista del campionato austriaco nel 2023. In giallorosso vestirà la maglia numero 27