Tennis, scene mai viste prima: scandalo assoluto in Coppa Davis

Clamoroso caso in coppa Davis con la partita che viene decisa a tavolino: finisce con un comunicato al vetriolo

È caos totale in coppa Davis con scene mai viste prima. Finisce nello scandalo il primo turno della competizione per nazionali del tennis maschile. L’Italia, detentrice del titolo e paese ospitante delle final eight, è già qualificata per la fase finale e aspetta di conoscere gli avversari, ma intanto i primi incontri hanno scatenato le polemiche.

L’episodio più clamoroso è avvenuto durante la sfida tra Cile e Belgio vinta dagli europei. A decretare il successo dei Diavoli Rossi è un episodio avvenuto durante l’ultimo set della sfida decisiva tra Bergs e Garin. Con il punteggio sul 5-5 nell’ultimo parziale, il belga Bergs conquista un importante break che lo manda a servire per il match e la qualificazione. Ovvia la gioia del tennista che però esagera con i festeggiamenti.

Continuando ad esultare per il break appena conquistato durante il cambio campo, colpisce in maniera apparentemente involontaria il rivale Garin che crolla a terra, visibilmente dolorante all’occhio. Necessario ricorrere alle cure mediche ed, infatti, il match è sospeso per circa 20 minuti, così da consentire al cileno di essere curato. Al ritorno in campo però accade il secondo fattaccio.

Coppa Davis, polemica tra Cile e Belgio

Garin, infatti, non vuole giocare e chiede la squalifica dell’avversario che lo ha colpito all’occhio. Una richiesta che l’arbitro non soddisfa: dopo la pausa per le cure, infatti, il giudice di sedia ordine il ritorno in campo dei tennisti, ma Garin dice no e resta seduto al proprio angolo.

Scatta così la time violation che porta ad un game di svantaggio per il Cile, decretando vittoria della partita e qualificazione per il Belgio. Grandi proteste da parte dei cileni, tanto che è sceso in campo anche il Comitato olimpico con parole di fuoco. “Impresentabile – si legge nel comunicato diffuso sui social –. Non abbiamo parole per descrivere la situazione antisportiva che si è verificata in Coppa Davis, quando il giocatore belga Zizou Bergs ha attaccato Cristian Garin in un cambio di campo“.

Nella nota si spiega che non è importante se ci sia stata o meno volontarietà: “Cristian è stato colpito all’occhio e alla testa e l’arbitro se n’è lavato le mani, rovinando la serie“. Secondo il Comitato olimpico cileno “l’infortunio non ha consentito a Garin di continuare a giocare“, definendo quanto avvenuto “uno degli episodi più tristi e ingiusti che possiamo ricordare“.