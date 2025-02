C. Italia Primavera, Inter-Milan 2-2 (2-4 DCR)

Vince il Milan il derby contro l’Inter nei quarti di Coppa Italia Primavera, decisivo un super Longoni autore di 2 parate decisive.

La partita, Milan in semifinale: nerazzurri sconfitti ai rigori

Vantaggio Milan al 31′. Azione insistita dei rossoneri che passano grazie ad un’autorete di Cocchi che tocca per ultimo dopo un flipper sfortunato all’interno dell’area di rigore. Pari Inter quasi immediato. Nerazzurri che la riprendono al 44′. E’ Mosconi a fare 1-1, approfittando di un cross da destra e mandando in porta in inserimento il pallone del pari. Vantaggio Inter al 57′. Cross di Cocchi dalla sinistra con Berenbruch che approfitta della dormita della difesa del Milan per pungere sul secondo palo. Pari Milan che porta poi la firma di Liberali. Il 10 rossonero riceve sulla trequarti e si accentra trovando una grande conclusione di sinistro che fulmina Calligaris per il 2-2. 2-2 che per poco non diventa 2-3 quando è lo stesso Liberali a sprecare dal dischetto. Fallo su Viktor di Venturini. Dal dischetto si presenta Liberali che tenta il cucchiaio ma manda alta la sfera. Match che si decide così ai rigori: Inter che inizia subito con un errore, targato Lavelli. Milan che passa con Bonomi che non sbaglia. Inter che al secondo penalty non sbaglia con Bovo. Milan ancora in gol con Perrucci. Terzo rigore secondo errore Inter con Pinotti. Ancora gol Milan, Viktor 3-1. 4 rigore secondo gol per l’Inter. Non sbaglia Berenbruch. Decide il match Perina, freddo dal dischetto per il 2-4 finale per i rossoneri.