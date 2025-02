Casellina, ufficiale Riganò è il nuovo allenatore

Il Casellina ha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore per la Seconda Categoria: sarà Christian Riganò a guidare la squadra toscana. L’ex attaccante con un passato importante nella Fiorentina, è pronto per questa nuova avventura in panchina, portando con se esperienza e determinazione. Dopo l’esperienza all’Africo, l’ex bomber viola torna quindi in panchina con questa nuova avventura.

Casellina, il comunicato ufficiale

Questo il comunicato della società: “USD Casellina è lieta di annunciare Christian Riganò come nuovo allenatore della Prima Squadra. Una scelta condivisa dall’ex presidente e attuale consigliere Giovanni Bellosi, che insieme alla società ha individuato in Riganò la figura ideale per guidare la squadra in questa nuova fase e portarla ai playoff. Siamo certi che la sua esperienza e il suo carisma saranno fondamentali per affrontare le prossime sfide. Christian Riganò, ex calciatore e attaccante, è noto per la sua esperienza alla Fiorentina nei primi anni 2000, dove fu protagonista con 62 goal su 101 presenze, contribuendo alla risalita della squadra dalla Serie C2 alla Serie A. Benvenuto, mister, e buon lavoro“.