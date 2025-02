Commozione Zanardi, sono tutti in attesa

La storia di Alex Zanardi è fonte di grande ispirazione per sportivi e non solo: il momento toccante che lo ricorda.

Alex Zanardi è stato un grande esempio di sport, ma anche di vita. Dimostrazione di come non ci si debba mai arrendere di fronte agli ostacoli che il destino ci mette davanti. La passione per i motori lo ha portato ad arrivare fino alla Formula 1, dove ha corso per 5 stagioni tra Jordan, Minardi, Lotus e Williams. Si era poi spostato nella CART, riuscendo a vincere due titoli nel 1997 e nel 1998 prima del tragico incidente che nel 2001 gli è costato l’amputazione delle due gambe e che gli ha cambiato per sempre la vita.

Dopo un lungo e doloroso percorso di riabilitazione, Zanardi si è reinventato scoprendo l’handbike. Non una semplice passione, ma un vero e proprio motore in grado di ridargli forza ed accendere nuovi stimoli. Quattro ori e due argenti ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, oltre a numerosi titoli mondiali, sono entrati a far parte della sua gloriosa bacheca. E in questo percorso straordinario, uno dei suoi principali compagni d’avventura è stato Luca Mazzone, altro grande atleta del paraciclismo, con cui ha condiviso podi e successi.

Luca Mazzone, l’evento è da brividi

Venerdì 7 febbraio alle ore 10:30 presso il Teatro Comunale “Raffaele Lembo” l’atleta paralimpico Luca Mazzone incontrerà gli studenti del Liceo “Fermi”, dell’I.I.S.S. “Einaudi” e dell’I.I.S.S “De Nittis”. Sarà un momento di grande formazione per gli studenti dei tre licei, che avranno modo di ascoltare dalle parole del diretto interessato un racconto di grande forza ed ispirazione.

L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Canosa in collaborazione con CONI, Diocesi di Andria e “Musikeria”, offrirà un momento di riflessione fra sport e vita di tutti i giorni grazie ad un atleta esempio per tutti, sia giovani che adulti. Luca Mazzone, proprio come Alex Zanardi, è costretto sulla sedia a rotelle dal 1990, quando, urtando contro uno scoglio dopo un tuffo, riportò una lesione midollare.

Mazzone si è dedicato così al nuoto, vantando nella sua carriera due medaglie d’argento nel nuoto ai Giochi Paralimpici di Sydney nel 2000. Nel 2011 scopre anche lui l’handbike e in questa disciplina collezionerà due medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro nel 2016 e una a quelli di Tokyo nel 2021. Nelle ultime Paralimpiadi di Parigi 2024, di cui é stato portabandiera della spedizione azzurra, ha conquistato due argenti e un bronzo. A ciò, inoltre, si aggiungono gli innumerevoli ori collezionati ai campionati del mondo su strada di handbike del 2013,2014 e 2015. L’incontro con i giovani ragazzi sarà un momento di grande commozione, in cui inevitabilmente si dedicherà qualche passaggio anche al ricordo di Alex Zanardi e della sua storia.