Godoy Cruz-Talleres, gara sospesa per aggressione all’assistente

Prima dell’inizio del secondo tempo del match tra Godoy Cruz e Talleres, valido per la terza giornata del girone B del Torneo Apertura 2025, l’assistente Diego Martin è stato colpito da un oggetto contundente che gli ha causato un taglio alla fronte. La partita è stata sospesa dal direttore di gara, Yael Falcon Perez. L’arbitro è stato poi scortato fuori dal campo dalla polizia. Il direttore di gara ha così dichiarato: “Non permetteremo a nessuno di noi di farsi male per un evento sportivo. Siamo nel 2025, questo non può succedere“.

