Hamilton spiazza tutti: “Scelta sorprendente”

Lewis Hamilton ha letteralmente spiazzato tutti dopo l’ultima decisione che ha lasciato i tifosi a bocca aperta. “Scelta sorprendente”, c’è l’annuncio

Sta per iniziare l’avventura di Lewis Hamilton alla Ferrari. A dire il vero è già cominciata con l’approdo del britannico in quel di Maranello, con i primi test effettuati. Ma naturalmente per debutto tutti intendono la prima uscita ufficiale, quella che arriverà a metà marzo con la partenza del primo Gran Premio stagionale in Australia. Intanto, in questi giorni in cui il calendario è fermo, continuano le discussioni su questa scelta da parte dell’ex Mercedes.

Ha fatto bene? Potrà arrivare all’ottavo titolo del mondo? Come andrà la sua convivenza con Leclerc? Tutte domande che molti appassionati si stanno ponendo. Essendo presto per trarre conclusioni, non si può che fare previsioni e dire la propria. C’è poi, invece, chi ancora stenta a credere di vedere il sette volte campione del mondo con la “Rossa”. Un sogno realizzato per molti, a partire dallo stesso Hamilton. Ma nessuno ci avrebbe scommesso un euro.

Hamilton, scelta sorprendente! “Non me l’aspettavo”, c’è l’annuncio

Nelle ultime ore sono arrivate nuove reazioni sul tema come quelle da parte di uno che di Formula 1 se ne intende. Ci riferiamo a Jackie Stewart, rimasto a dir poco spiazzato da questa scelta compiuta da parte di Hamilton. Mai si sarebbe aspettato, infatti, di vederlo con la scuderia di Maranello. Lo ha asserito a chiare lettere in un’intervista rilasciata a Sky Sport.

Queste le parole dell’ex pilota: “Conosce molto bene l’ambiente, Lewis ha esperienza da vendere. La Ferrari è il nome più famoso al mondo all’interno del Circus, e ciò già dice quanto di per sé è clamoroso il suo cambio di scuderia. No, non mi sarei mai aspettato di vederlo lì, è stata una scelta sorprendente“, asserisce. Poi, dopo aver ricordato come anche per lui ci fu l’opportunità di andare alla Ferrari ma non se ne fece nulla per non avere a che fare con lo spigoloso carattere di Enzo Ferrari, passa a parlare di quanto potrà fare il britannico col “Cavallino Rampante”.

“Sarà un’esperienza entusiasmante, ricca di emozioni e magari vincente. Per molti dicono che per lui sarà complicato tornare campione ma io non la penso così. Avrà delle chance e proverà a sfruttarle al massimo“, è la chiosa da parte di Stewart.