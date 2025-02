Hellas Verona, Setti: “Chi ha rilevato il club farà bene. Belahyane ultimo ‘regalo’ alla Lazio”

Maurizio Setti ha ceduto l’Hellas Verona al fondo Presidio Investors, restando nel club scaligero nelle vesti di consigliere. L’ex presidente ha parlato ai microfoni di LaLazio.com, soffermandosi sul suo ruolo per poi commentare la cessione del centrocampista classe 2004 Belahyane alla Lazio: “Paticamente continuo a fare tutto io, ma lo dico in senso buono, chi ha rilevato il Verona è un grande gruppo e farà bene. Abbiamo fatto Belahyane in pochissimo tempo e assicuro che la Lazio ha preso un gran bel giocatore, ma non lo dico perché ha giocato nel Verona”.

Quali squadre lo volevano?

“Si dicono sempre una marea di sciocchezze in questi casi, ma su di lui c’è stato il Chelsea che voleva prenderlo e ne abbiamo parlato parecchio, ma loro volevano un giocatore pronto, alla fine non l’hanno considerato tale, peggio per loro, la Lazio è stata decisa. Ma c’erano anche Marsiglia e Rennes, più altre importanti squadre italiane che si erano affacciate prima, ma Lotito è stato il più convinto e più veloce. Abbiamo fatto un affare tutti e due, il Verona e la Lazio, vedrete che mi ringrazierete, diventerà un idolo alla Lazio e farà innamorare i tifosi”.