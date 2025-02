Milan rivoluzionato, ma ora testa al campo: stasera c’è la Coppa Italia

Cinque uscite e cinque entrate. Il Milan di Conceicao è stato rivoluzionato nei suoi interpreti e adesso si proietta alla seconda parte di stagione con grande entusiasmo e dinamismo. L’acquisto di Gimenez è fortemente indicativo per cercare di risollevare le sorti del Diavolo, ma al di là del mercato c’è da pensare al campo. Questa sera la sfida di Coppa Italia contro la Roma.

In ottica formazione verrà confermato dal 1’ Walker, mentre Joao Felix potrà dare il suo contributo a gara in corso. Nell’ultimo giorno è arrivato anche Bondo (con l’uscita di Bennacer in direzione Marsiglia) per rimpolpare il pacchetto della mediana.

Il mercato è stato affrontato con grande fame, lo stesso atteggiamento dovrà essere applicato anche in campo.