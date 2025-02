Pastorello: “Rinnovi De Vrij e Acerbi? Aspettiamo l’Inter. Meret vuole restare al Napoli”

L’agente Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi sul futuro di alcuni assistiti ma non solo. Focus anche su qualche retroscena. Di seguito un estratto dell’intervista.

A che punto sono le trattative per i rinnovi di De Vrij e Acerbi?

“Non c’è una vera e propria trattativa, l’Inter ha la facoltà di estendere i contratti entro una certa data. Si deve aspettare la decisione del club, una volta che lo avrà fatto, se attivare l’opzione o no, decideremo cosa fare. Se l’attivano rimaniamo, altrimenti dovremo accasarci altrove. Ma sono sereni, Acerbi purtroppo ha avuto qualche problema fisico ma finalmente ha recuperato ed è pronto per dare il suo contributo. Stefan sta facendo benissimo ma non è una sorpresa”.

Vogliono rimanere all’Inter?

“L’Inter è un top club europeo, è il sogno di tantissimi giocatori se non di tutti. Io sono convinto che sarebbero contentissimi di rimanere ma sono dei professionisti: l’attenzione è sul campionato, il resto si vedrà strada facendo”.

Altro capitolo scadenza, Alex Meret col Napoli.

“La volontà di Alex è di restare, l’ha detto anche pubblicamente. Poi ci sono le trattative, gli interessi delle parti che devono essere rispettati. Sono sincero: siamo molto vicini, sarei sorpreso se non si arrivasse a una conclusione positiva della trattativa. Vedete come sta facendo Alex: sono professionisti, loro sono concentrati sul campo e spetta a noi lavorare dietro le quinte”.