Roma, focus sulla Coppa Italia. E Ranieri spiega un retroscena sul mercato invernale

La Roma si proietta sui quarti di finale di Coppa Italia ed è pronta a infastidire il Milan questa sera nella sfida di San Siro. Ieri il tecnico dei giallorossi Claudio Ranieri ha spiegato a Sport Mediaset il focus del collettivo: “L’obiettivo è fare bene. Sappiamo che in casa non perdono da 12 partite, l’ultima è stata contro il Napoli. Da quando è arrivato Conceicao hanno fatto cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte. Andiamo ad affrontare una squadra piena di talento e di campioni. Vogliamo fare bene e passare il turno”.

La strategia sul mercato

Ranieri ha parlato anche del calciomercato invernale.

Che voto dà al mercato della Roma?

“Do un buon voto. Non potevamo muoverci per il Financial Fair Play, ma devo fare i complimenti a Ghisolfi perché ha trovato dei giocatori buoni cui ho dato l’ok e sono convinto si ambienteranno presto nel nostro campionato. Dei due ragazzi che abbiamo preso sono super convinto. L’altro arriva in prestito, è un nazionale danese, un buon marcatore, determinato. Abbiamo l’opportunità di vederlo per questi cinque mesi”.