Sinner-Alcaraz, cambia tutto: stravolto il ranking ATP

Il tennista azzurro è diventato numero al mondo lo scorso 10 giugno, con l’annuncio arrivato però sei giorni prima al Roland Garros. Il record dello spagnolo

Sinner e le trentacinque settimane in cima al mondo. Alla vetta del ranking ATP conquistata ufficialmente lunedì 10 giugno 2024 dopo aver strappato il pass per la semifinale del Roland Garros. Il classe 2001 dell’Alta Pusteria è diventato il primo italiano della storia a prendersi il primo posto nella classifica mondiale dei tennisti professionisti maschili.

Sinner e la ‘scoperta’ del 4 giugno

Sinner scoprì di essere diventato il numero 1 al mondo, sorpassando Djokovic ritiratosi al Roland Garros per un infortunio al ginocchio, sei giorni prima, esattamente il 4 giugno dopo il quarto di finale allo stesso torneo del Grande Slam contro il bulgaro Dimitrov.

“Da lunedì sarai numero uno al mondo”

“Il prossimo lunedì sarai primo nel ranking“, la rivelazione fattagli in diretta dall’intervistatore nonché ex tennista francese Fabrice Santoro. Visibilmente commosso e celebrato dal pubblico del ‘Philippe-Chatrier’, Jannik faticò quasi a trovare le parole giuste per esprimere tutta la sua gioia: “Cosa posso dire… È il sogno di tutti diventare il numero uno al mondo”.

Pronto il sorpasso ad Alcaraz

Sinner si appresta a sorpassare Alcaraz per numero di settimane in testa al ranking ATP. Con questa in corso sono 35 dal famoso 10 giugno, appena una in meno del collega spagnolo. Che è tuttora il numero uno del ranking mondiale ATP più giovane della storia, con la vetta raggiunta nel settembre 2022 a soli 19 anni, 4 mesi e 7 giorni.

Sembra imbattibile, ma forse non per Sinner, il record della leggenda Federer. L’elvetico è stato in testa 237 settimane consecutive, più di quattro anni, tra il 2 febbraio 2004 e il 17 agosto 2008. Sono 428, invece, le settimane – non consecutive – vissute da primo al mondo di Djokovic.

Nell’Olimpo del tennis

Dato l’ampio distacco da Zverev e dallo stesso Alcaraz, rispettivamente secondo e terzo, Sinner ha grandi possibilità di rimanere in cima per almeno un anno eguagliando miti del tennis come gli stessi Federer e Djokovic, ma anche John McEnroe, Pete Sampras e Jimmy Connors.

Alcaraz incorona Sinner: “È il più forte”

I precedenti tra Sinner, a rischio squalifica per il ‘caso’ Clostebol, e Alcaraz sorridono al secondo (4 a 6), ma il quasi 22enne di Murcia è conscio di non essere adesso al livello del collega italiano. Che ha incoronato prima di debuttare all’Atp 500 di Rotterdam, contraddicendo il coach francese Patrick Mouratoglou, il quale aveva detto che “Carlos non è inferiore a Jannik”.

“Non sono d’accordo con Mouratoglou. Jannik ha dimostrato di essere il migliore al momento, è pazzesco quello che sta facendo – le parole di Alcaraz su Sinner – Capisco che le discussioni delle persone sulla nostra rivalità, però per me e per i tennisti che giocano contro di lui, Sinner è sicuramente il più forte“.