Conte, Inzaghi, Motta, Conceicao e Gasp: chi rimarrà in sella il prossimo anno? Il borsino delle panchine delle big

Quali saranno gli allenatori delle grandi squadre italiane nella stagione 2025/26? Sembra presto per parlarne, ma non tutti i tecnici che guidano le squadre più accreditate per vincere sono sicuri del posto e dunque i risultati da qui a giugno potranno determinare altri stravolgimenti nella prossima annata. Vediamo cosa dice il termometro, ad oggi, di Inter, Napoli, Milan, Juventus ed Atalanta riguardo ai loro tecnici.

1) Simone Inzaghi e l’Inter: matrimonio ancora lungo?

Un matrimonio di successo quello fra Simone Inzaghi e l’Inter. 6 i titoli vinti in nerazzurro, fra i quali spicca lo Scudetto della seconda stella alzato la scorsa stagione, oltre che un riconoscimento europeo decisamente alzato da quella finale di Istanbul raggiunta due anni fa. L’impressione è che sia presto per parlare del suo futuro a Milano, posto che sia lui che l’Inter hanno a più riprese ribadito che continueranno assieme, come lascia pensare anche il recente rinnovo fino al 2026. Certo è che però qualche segnale per stare all’erta c’è. Dagli approcci di qualche club inglese fino agli obiettivi che eventualmente l’Inter dovesse raggiungere da qui all’estate: chissà come cambieranno le intenzioni da qui a giugno. Ad oggi però è bene ribadire che molto probabilmente l’Inter ripartirà da Inzaghi anche per il 2025/26.

2) Antonio Conte ed il Napoli: siamo solo all’inizio

Conte al Napoli sembra il più sicuro dei tecnici che guidano le big di ripartire da dov’è. Conte vuole vincere e spesso lo fa al secondo anno. Indipendentemente dal fatto che ci riesca o meno al primo colpo in questo caso, dato l’attuale primo posto in Serie A degli azzurri, il tecnico ha spesso fatto capire che sta costruendo soprattutto per puntare ad affermarsi dalla prossima stagione. Difficile immaginare che possano cambiare le carte in tavola, anche in caso di successo tricolore.

3) Sergio Conceicao al Milan: tutto da decidere

Inizialmente sembrava che il portoghese avesse firmato un contratto solamente fino a giugno 2026, ma è poi emersa una clausola che permetterebbe ai rossoneri di decidere di continuare ancora con lui in futuro. In questo caso il futuro è tutto da decidere: i risultati da qui a fine anno determineranno il prosieguo del matrimonio.

4) Thiago Motta alla Juventus: quanti dubbi, decisiva la Champions?

Per Thiago Motta alla Juventus le cose non sono mai state semplici, fin dal suo arrivo. Tanti alti e bassi, con relativi dubbi che il tecnico italo-brasiliano spera di risolvere in tempi brevi. L’obiettivo minimo è quello di centrare un posto in Champions e va da sé che, qualora non raggiungesse l’obiettivo, il suo posto sarebbe decisamente in discussione. Anche in caso qualificazione però andrà capito quanto i bianconeri sapranno convincere in queste settimane, per non rischiare un nuovo cambio in panchina.

5) Gasperini e l’Atalanta: il rinnovo arriverà?

Chiudiamo con il tecnico dei miracoli: lo scorso anno dopo un’impresa clamorosa come quella della vittoria dell’Europa League, Gian Piero Gasperini è stato tentato non poco dal Napoli. Il suo contratto scade il prossimo giugno, anche se si era parlato con insistenza di rinnovo. Tutto da definire anche in questo caso: vanno capite le motivazioni soprattutto dell’allenatore.