Fiorentina, Palladino dopo la vittoria sull’Inter: “Serata perfetta, magica. Ma non dobbiamo esaltarci”

Raffaele Palladino ha analizzato la grande vittoria della sua Fiorentina 3-0 contro l’Inter. Tre punti per la squadra del tecnico viola che valgono il ritorno al quarto posto in classifica.

Il commento di Palladino alla vittoria.

“È una serata, perfetta, magica. Eravamo in pienissima emergenza. Succedevano cose inspiegabili durante gli allenamenti: Adli con una distorsione, Gudmundsson ieri con la febbre… Nelle difficoltà si vedono però la forza e i valori di questo gruppo. Oggi siamo scesi in campo con una forza incredibile. Abbiamo fatto un ottimo piano gara, i ragazzi sono stati esemplari, tanti hanno giocato in ruolo adattati. La vittoria di un grande gruppo, ecco cos’è questo 3-0“.

Gli effetti di questa vittoria sul gruppo:

“Non ci deve esaltare, dico sempre che dobbiamo mantenere i piedi per terra. Ci dà consapevolezza, ci fa capire che questo è un gruppo di valori umani e tecnici. Ho visto i ragazzi carichi prima della partita. Nelle difficoltà vengono fuori grandi uomini. Chiunque va in campo sa cosa deve fare in questa squadra. Difendevamo come animali tutti quanti e attaccavamo forte“.

Le ambizioni Champions della squadra :

“Sono felice che i ragazzi abbiano questa consapevolezza, voglia e ambizione. Tutto ciò deve restare dentro di noi, ma solo lavorando possiamo raggiungere gli obiettivi. Voglio dire grazie anche allo staff che ha preparato i calci piazzati contro una squadra fortissima proprio sui piazzati, sia in difesa sia in attacco“.

La prossima gara della Fiorentina sarà lunedì sarà sempre contro l’Inter, ma questa volta a San Siro.

“Quella di lunedì sarà una partita ancora più difficile di questa, ora recuperiamo le energie e poi pensiamo a lavorare“.

I nuovi acquisti e l’abbondanza:

“È sempre difficile fare le formazioni, ma questo è il mio lavoro. Io devo prendere delle decisioni, per questa partita è stato più semplice perché avevamo 13 calciatori e 4 della Primavera. Tutti sono stati fantastici: penso a Parisi che ha fatto una partita incredibile da esterno alto, alla grandissima prova di Richardson, a Dodo esterno alto a destra che ha pure fatto assist, a Pongracic… Tutti fantastici. Da lunedì avremo a disposizione i nuovi acquisti, io cercherò come sempre di mettere in campo chi dà il massimo e mi dà più sicurezza“.