Serie A, Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali del recupero

Dopo la due giorni di Coppa Italia, la Serie A torna in campo. All’Artemio Franchi di Firenze si gioca Fiorentina-Inter, la sfida interrotta lo scorso 1° dicembre per il malore a Edoardo Bove. Si ripartirà da quel maledetto minuto 16, in cui Edoardo si è accasciato a terra senza per fortuna tragiche conseguenze. Si ripartirà dallo 0-0 e da una situazione di classifica ben diversa da quella di inizio dicembre, quando la Viola viveva il suo momento più felice e positivo ed era vicinissima ai nerazzurri.

Allora la Fiorentina sognava una cavalcata Champions League, mentre oggi è certamente in lotta per la massima competizione europea ma decisamente più indietro di allora. L’Inter, invece, reduce dal pareggio nel derby resta ingaggiata in un serratissimo duello a distanza con il Napoli per la conquista dello Scudetto.

Le formazioni ufficiali e Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodò, Richardson, Mandragora, Parisi; Beltrano, Kean. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.