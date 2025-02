Infortunio devastante: la stagione è già finita

Il campione delle due ruote si è sottoposto a un intervento chirurgico. Il suo campionato è così terminato in anticipo

Infortunio terribile, devastante per il campione dello sport a due ruote. È stato costretto a operarsi e, dunque, la sua stagione può considerarsi bella che finita.

Grave Infortunio per Jett Lawrence: Supercross 2005 finito

Ad andare ko è stato Jett Lawrence, pilota di Motocross. Nella gara 3 della quarta tappa della Supercross AMA 2025, ovvero il Campionato del Mondo SuperMotocross, il quasi 22enne australiano è stato costretto al ritiro. Lawrence ha abbandonato la gara, vinta da Chase Sexton, visibilmente sofferente.

Legamento crociato del ginocchio destro: “Non è la notizia che tutti speravamo”

Si attendeva con grande apprensione il responso della risonanza magnetica per conoscere le reali condizioni dell’enfant prodige delle moto fuoristrada. Bollettino arrivato e pesantissimo per il pilota dell’Honda HRC: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, con interessamento del menisco.

L’entità dell’infortunio è stata comunicata direttamente da Lawrence, sul proprio profilo Instagram in condivisione con quello del suo team: “Non è la notizia che tutti speravamo”, recita il messaggio allegato al video. Il classe 2003 di Landsborough si è operato martedì 4 febbraio e dovrà stare fuori per almeno quattro mesi.

“Non so esattamente quando potrò tornare – ha detto Lawrence – ma la riabilitazione sarà il mio nuovo lavoro a tempo pieno. Spero di vedervi il prima possibile. Sono super dispiaciuto di deludere i fan, non vedo l’ora di tornare là fuori!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jett Lawrence (@jettson18)

“Siamo tutti distrutti per Jett – ha detto Brandon Wilson, responsabile delle corse di Honda – Avevamo grandi speranze su un suo altro titolo nella Supercross di questa stagione”.

Rientro Lawrence forse a metà maggio

Stando a ‘Moto.it’ è davvero difficile esprimersi adesso sulla data del rientro di Lawrence, dunque sulla sua partecipazione o meno alla prima di National. Si parla di estate, intorno alla metà di maggio seppur non in tempo per gli outdoors.

Lawrence nella storia della Supercross

Dal 2021 in sella all’Honda HRC, che nel weekend a Tampa schiererà in pista il fratello maggiore Hunter e Chance Haymas, Jett è uno dei piloti più talentuosi e importanti della Supercross.

È il primo nella storia della Supercross ad aver vinto all’esordio in 450cc, nella gara di Anaheim 1. Inoltre è il terzo pilota ad aver conquistato il campionato 250cc da debuttante, dopo Jeremy McGrath e Ryan Dungey.