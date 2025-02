La Fiorentina sorprende l’Inter: Ranieri e un doppio Kean regalano il 4° posto ai viola

Super Fiorentina nel giovedì sera di Serie A contro l’Inter. La squadra di Raffaele Palladino porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa Champions League, battendo l’Inter 3-0 grazie al gol di Ranieri e la doppietta di Moise Kean. Tre punti d’oro per la formazione viola che sale a quota 42 punti e si porta in quarta posizione alla pari con la Lazio e due punti sopra la Juventus. L’Inter, invece, non aggancia e non accorcia le distanze rispetto al Napoli e resta al secondo posto.

Il recupero della 14^ giornata, interrotto al 16° minuto per il malore a Edoardo Bove, riparte quindi dal minuto numero 16. E l’Inter parte bene, la squadra di Inzaghi parte forte e crea diverse potenziali opportunità. Tuttavia, le migliori opportunità capitano alla Fiorentina. Prima con Kean che di testa da pochi passi non trafigge Sommer, anzi prende in pieno il portiere nerazzurro e poi con Dodò lanciato in profondità che non centra lo specchio della porta e perdona l’Inter.

I nerazzurri il gol lo segnano con Carlos Augusto, alla mezz’ora, ma la sua rete è in fuorigioco.

La parziale superiorità della Fiorentina sull’Inter si trasforma in netta superiorità nel secondo tempo. Allo scoccare dell’ora di gioco la formazione di Raffaele Palladino trova il vantaggio. Su un corner la palla finisce a Luca Ranieri. Il capitano della squadra viola non ci pensa due volte e buca Yann Sommer.

Bastano otto minuti e la Viola raddoppia, Dodò disegna un cross morbido che pesca Kean che questa volta di testa non sbaglia e raddoppia al minuto 68.

Inzaghi cambia, inserisce titolari e alternative di cui invece Palladino è sprovvisto. Ma non serve a nulla la Fiorentina controlla la gara e l’Inter attacca invano senza rendersi pericolosa. Anzi nel finale arriva l’incredibile errore dell’Inter. La palla all’indietro per Barella è troppo lunga per il centrocampista sardo, ma corta per Sommer che prova a recuperare e lascia la porta sguarnita. Sul pallone arriva ancora Kean che da 30 metri centra perfettamente la rete. È 3-0 e delirio Fiorentina, mentre per l’Inter è notte fonda, con un punto in due partite tra derby e recupero della 14^ giornata.