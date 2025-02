Lazio, Belahyane si presenta: “Bisogna lavorare con umiltà, qui accoglienza calorosa”

Reda Belahyane, nuovo centrocampista della Lazio, si è presentato in conferenza stampa: “Le chiacchiere rimangono delle chiacchiere, io penso che bisogna lavorare ed essere umili. Sono qui alla Lazio e voglio vincere tutte le partite, magari anche vincere l’Europa League ed entrare in Champions League”.

Quanto sei cresciuto rispetto allo scorso anno quando eri a Verona con Baroni? Quanto è cambiato mister Baroni?

“Non ho trovato cambiato il mister, ha fatto un ottimo lavoro a Verona e sta facendo le stesse cose qui alla Lazio. Da quando sono arrivato mi sta parlando molto. Non è facile imporsi a questa giovane età in Serie A, ma credo che abbiano visto in me un giocatore capace di imporsi con personalità”.

Cosa ti ha colpito della Lazio nelle due partite giocate contro i biancocelesti con la maglia del Verona?

“Penso che la Lazio sia una delle squadre più difficili da affrontare, è una delle squadre che ci ha fatto correre di più. Vuole tenere il pallone e non ha paura di giocare, ha giocatori come Dia e Castellanos che sono molto bravi in zona gol”.

Hai già avuto modo di confrontarti con i francesi? Che gruppo hai trovato qui alla Lazio? Hai parlato con Rovella per la gestione del ruolo?

“Ho avuto un’accoglienza molto calorosa da tutto il gruppo, specialmente dai francesi. Avevo parlato con Dia, Guendouzi e Tchaouna dopo la partita del Bentegodi. Ho parlato tanto anche con Rovella, ma non siamo entrati nel dettagli del ruolo”.