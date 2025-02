One Year To Go, Bach (Pres. CIO): “Milano-Cortina 2026 nuovo capitolo delle Olimpiadi”

Thomas Bach, Presidente del CIO, ha parlato dal palco nella cerimonia One Year To Go, per celebrare un anno dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Queste le sue parole:

“Cari amici Olimpici, carissimi presidenti, carissimi amici delle olimpiadi e rappresentanti dei vari comitati olimpici. Il nostro fondatore una volta disse: “I giochi olimpici sono un pellegrinaggio nel passato e un atto di fede nel futuro”. Milano-Cortina sarà la prima olimpiade invernale a beneficiare delle nostre riforme. Insieme a tutti i nostri partner, non vediamo l’ora che si inizi, soprattutto in un Paese con cosi grande cultura. Dalla potenza naturale delle Dolomiti all’anima cosmopolita di Milano, questi giochi offriranno un’esperienza indimenticabile. Location bellissime, tutte quante, che sono il sinonimo dello sport invernale. Rispecchiando anche l’identità dei luoghi e delle culture. Questo approccio rispecchia moltissimo il nostro spirito. L’entusiasmo che stiamo percependo sta crescendo, raggiungendo tantissime persone, diffondendo cultura sportiva ma non solo. Grazie a tutti i comitati, soprattutto quello organizzativo con a capo Andrea Varnier e Giovanni Malagò, che stanno facendo un grandissimo lavoro. Grazie anche al governo italiano per il suo sostegno, quello del presidente del consiglio Giorgia Meloni e quello dei ministri Salvini e Giorgetti. C’è un impegno incredibile a livello regionale e locale, che voglio ringraziare dal profondo del mio cuore. Milano-Cortina e tutti i cittadini italiani sono pronti ad accogliere a braccia aperte i migliori atleti del mondo. Insieme scriviamo un nuovo capitolo delle olimpiadi invernali, creando un nuovo futuro e ispirando le nuove generazioni in pieno stile italiano. Viviamo questo spirito olimpico più veloce, più in alto, più forte”.