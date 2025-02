One Year To Go, Malagò: “Milano-Cortina per rendere orgogliosi gli italiani”

“A nome di tutta la squadra della Fondazione siamo consci delle responsabilità che abbiamo per rispettare e anzi migliorare le enormi aspettative. Siamo consapevoli delle tante cose che sono ancora da fare da qui a un anno, ma il nostro obiettivo è che l’Italia esca in modo meraviglioso agli occhi del mondo. E lo sport è il modo migliore per fare tutto questo”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, nel corso della cerimonia del “One Year to Go” ai Giochi invernali, in corso al Piccolo Teatro di Milano. “Solo dopo la fine delle Paralimpiadi ci sarà il giudizio del mondo, ma siamo sicuro che tutti saremo orgogliosi di essere italiani. C’è molta competenza, c’è consapevolezza sulle cose da fare, ma vi posso garantire che il nostro obiettivo è far si che l’Italia esca in un modo meraviglioso agli occhi del mondo. Saremo sicuri che tutti si sentiranno orgogliosi di essere italiani”.