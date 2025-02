Amos Mosaner, Ambassador Milano-Cortina 2026 e oro nel curling con Stefania Conatantini alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, ha parlato dal palco nella cerimonia One Year To Go, per celebrare un anno dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Queste le sue parole: ”L’oro olimpico è il massimo per un atleta. Salire sul gradino più alto del podio è stata una emozione unica, speriamo in un’altra emozione così e speriamo di fare bene nelle nostre olimpiadi”.