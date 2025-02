Schumacher, addio ad un pezzo di storia: c’è incredulità

Michael Schumacher è sicuramente la storia della Formula 1: c’è incredulità per quanto sta succedendo in Francia

La storia della Formula 1, anzi qualcosa in più. Michael Schumacher è leggenda vivente per l’automobilismo mondiale. Il più vincente, insieme a Lewis Hamilton, un’icona per tutti quelli che amano le corse a quattro ruote.

Una leggenda che si intreccia con un’altra leggenda: la Ferrari. Il binomio tra la rossa e il pilota tedesco ha scritto pagine indelebili di storia della F1: cinque titoli mondiali consecutivi, tra il 2000 e il 2004, mai nessuno è riuscito a vincere così tanto in maniera continuativa. Può provarci quest’anno Verstappen ad eguagliare Schumi, anche se l’aurea che circonda l’ex pilota tedesco al momento è inarrivabile per il campione olandese.

Schumacher è entrato nei cuori dei tifosi e non ne è uscito neanche ora che ha smesso da un pezzo di correre e, purtroppo, da un decennio non si hanno più notizie di lui. L’incidente sugli sci ha cambiato la vita di Michael e la famiglia ha deciso di proteggerlo elevando al massimo la privacy sulle sue condizioni. Aggiornamenti sul suo stato non si hanno da anni ormai.

Schumacher, all’asta il motore della F3000

Ma Schumacher è capace di fare notizia anche oggi che notizie su di lui non ce ne sono. Così non può non sorprendere i tifosi la decisione di vendere all’asta uno dei motori delle Ferrari guidate proprio da Schumi.

Si tratta di un V10 che spingeva la Ferrari F300 nel 1998, la monoposto con la quale il tedesco è arrivato al secondo posto nel mondiale piloti. Il propulsore, un Tipo 047 B/C da 3,0 litri, capace di sviluppare 700 cavalli e di superare i 17mila giri al minuto, fa parte della collezione di Nigel Stepney, ex ingegnere di F1, noto anche per la sua partecipazione al famoso Spygate.

Il motore è stato messo all’asta a Parigi con stime di vendita che vanno dai 62mila agli 83mila dollari. Qualche ricco appassionato lo acquisterà e potrà decidere di esporlo in una collezione personale o magari provare a farlo ruggire ancora su qualche auto. Di certo chi lo acquisterà, avrà tra le mani un pezzo di storia: con questo V10 Schumacher ha combattuto contro Hakkinen per il Mondiale, vincendo sei gare e finendo al secondo posto nella classifica piloti. Stesso piazzamento anche per la Ferrari in quella costruttori. Ora un pezzo di quella storia è battuto all’asta e può essere acquistato da qualche appassionato.