Tennis, l’annuncio sconvolgente: “Basta, mi ritiro”

Tennis, arriva la notizia a sorpresa dopo il match contro Lucia Bronzetti. Le parole della tennista sono chiare: “Basta, mi ritiro”.

Negli ultimi anni, il livello del tennis in Italia sta crescendo sempre di più e gli esempi maschili e femminili di questo sport stanno motivando maggiormente gli appassionati nel praticarlo e nel coltivare concretamente il proprio sogno. Succede, però, che anche i grandi campionesse e campioni dimostrano grande umiltà nel sapersi fare da parte e prendere la decisione più difficile ma migliore per la propria carriera.

È il caso di Simona Halep, tennista rumena di grande successo che a termine del match contro Lucia Bronzetti, perso seccamente 6-1; 6-1, ha deciso di annunciare il ritiro. Questa sconfitta in casa propria, nel primo turno del Wta 250 di Cluj-Napoca, ha sancito per lei la chiusura della carriera da professionista. Un percorso iniziato nella juniores nel 2005 quando soltanto alla seconda partecipazione ad un torneo è arrivata in finale, preannunciando a tutti una nuova protagonista nel tennis rumeno.

Tennis, si ritira Simona Halep: le sue parole

Una notizia non del tutto inaspettata dato che la stessa Simona Halep, infatti, non aveva nascosto già qualche tempo fa al portale “Golazo” di aver seriamente preso in considerazione il ritiro: “Penso al ritiro, e ci penso molto spesso. Sono abbastanza ‘vecchia’ e ho dei problemi da cui non riesco a guarire. Il ginocchio, per esempio, non guarisce ancora”.

Dopo aver comunicato l’addio al tennis professionistico, infatti, ha ringraziato le persone a lei più care, fondamentali per il raggiungimento dei suoi traguardi: “Sono una persona realizzata. La mia famiglia mi è stata vicina fin dall’inizio. Senza di loro non sarei la persona che sono oggi. Li amo e li ringrazio per avermi supportato in ogni decisione che prendo. Ho fatto questa scelta con l’anima in pace“.

In carriera ha vinto 24 trofei in bacheca, 2 Slam (Roland Garros 2018 e Wimbledon 2019), e 9 titoli Wta 1000. Inoltre è stata per ben 64 settimane numero uno al mondo. Nonostante un palmarès ricco con molteplici soddisfazioni, la tennista rumena ha avuto l’umiltà di riconoscere i propri limiti: il fastidioso problema al ginocchio.

Ecco quanto dichiarato: “Il mio corpo non riesce più a tornare al livello di prima. So cosa significa. Ecco perché oggi ho voluto venire a Cluj, giocare davanti a voi e salutarvi sul campo da tennis. Chissà se tornerò… È l’ultima volta che gioco qui, non voglio piangere”.