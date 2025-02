Video strappalacrime: Zanardi, tifosi impietriti

Un filmato che non può lasciare nessuno senza emozionarsi quello riguardante il campione senza tempo Alex Zanardi

Alex Zanardi, da sempre e per sempre un esempio dello sport italiano. L’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico è un vero e proprio punto fermo per chi, a seguito di un grave incidente, non ha mai voluto mollare lo sport, esattamente come ha fatto lui.

Nel 2011 in Germania ha subito un drammatico incidente che è costato l’amputazione di entrambe le gambe, una situazione che in pochi avrebbero saputo affrontare con la sua tenacia. Dopo aver esordito in F1 nel 1991 e collezionato successo in IndyCar, non si è mai arreso.

Zanardi ha infatti dedicato anima e cuore al paraciclismo dove ha conquistato la bellezza di 4 medaglie d’oro e 2 d’argento tra l’Olimpiade del 2012 a Londra e quella del 2016 a Rio. Nel 2020 ha subito un altro grave incidente, ma si sta riprendendo con la riabilitazione.

Esempio Zanardi: video da brividi

Zanardi è diventato anche un personaggio pubblico a tutti gli effetti, partecipando a programmi televisivi iniziative per avvicinare i giovani al paraciclismo e a tutte quelle attività poco sponsorizzate ma che con il passare del tempo stanno prendendo piede.

Anche sui social l’influenza di Zanardi è fortissima come dimostrando video che ogni giorno i fan dell’atleta condividono: in questo caso, il filmato riprende il campione olimpico partecipare ad una delle corse più difficile e famose del mondo ovvero la 24 ore di Le Mans.