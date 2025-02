Dramma Kalinskaya, Sinner non può più aiutarla

Ha lasciato il campo visibilmente scossa e con le lacrime agli occhi. L’annuncio dalla Russia che chiama in causa il tennista numero uno al mondo

Sinner e l’allarme Kalinskaya, con la quale ancora è insieme nonostante i continui gossip che danno il rapporto bello che finito. I dubbi pare averli dissipati il fratello della tennista russa, Nikolay, calciatore professionista del Nizhny Novgorod.

Sinner e Anna ancora insieme? L’indizio lanciato dal fratello della Kalinskaya

“Se approvo la scelta di Anna? Sì, l’approvo pienamente. Jannik è un bravo ragazzo”, ha detto di recente il centrocampista della Premier Liga russa a proposito della relazione tra sua sorella e il numero uno al mondo. Con cui Nikolay sembra essere in eccellenti rapporti.

“Non si dà arie da star – ha sottolineato Nikolay, come riporta ‘MowMag’, elogiando Jannik – Da come parla, non diresti mai che è il numero uno del mondo o che ha già vinto diversi Slam. So che è un tifoso del Milan, ma non abbiamo parlato troppo di calcio”.

L’incontro con Nikolay a Dubai: “Ecco cosa mi ha detto”

A dicembre ha incontrato Sinner a Dubai, dove l’altoatesino si sta allenando in vista della nuova stagione. Cominciata col botto, ovvero con la vittoria degli Australian Open per il secondo anno consecutivo.

“Abbiamo cenato insieme e chiacchierato – ha ricordato Nikolay, che a Jannik ha regalato la sua maglia del del Nizhny – Ci siamo divertiti e mi ha detto che sarebbe venuto a vedere una nostra partita, ma ha tanti impegni quindi è più probabile che vada a vedere io una delle sue”.

Jannik e Anna hanno ufficializzato la loro relazione nel maggio 2024, con tanto di durante il Roland Garros. Nove mesi dopo troviamo lui dominatore assoluto del tennis e primo nel ranking ATP, mentre lei è ancora alle prese con guai fisici che – dalla schiena alla caviglia passando per il problema all’anca – hanno penalizzato gli ultimi mesi della sua carriera.

Tra infortuni e Sinner, è un momentaccio per Anna Kalinskaya

Proprio per un infortunio si è dovuta ritirare in semifinale al torneo di Singapore. La Kalinskaya è apparsa visibilmente scossa, con le lacrime agli occhi nel momento in cui ha salutato l’arbitro e stretto la mano alla sua avversaria, la statunitense Ann Li.

Alcuni media russi stanno calcando la mano sul difficile momento che sta attraversando la 26enne, numero 18 nel ranking WTA: “Per lei solo drammi – scrivono rilanciando, in qualche modo, quei rumors che parlano di rottura col tennista azzurro – I due si vedono pochissimo, che rapporto possono costruire?”. Anna non sarebbe serena, dicono in Russia, anche per ‘colpa’ di Sinner…