Milan, aria nuova tra le linee: obiettivo quarto posto. Conceicao cerca l’equilibrio giusto

Si respira aria nuova in casa Milan dopo la rivoluzione sul mercato di gennaio. I nuovi acquisti hanno già sperimentato la loro identità all’atto pratico, scendendo in campo nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro la Roma.

Nel corso della prima frazione a scatenare l’onda rossonera è stata la doppietta di Abraham, ma i tifosi del Diavolo attendevano l’ingresso in campo di Joao Felix e Santiago Gimenez, arrivato puntualmente poco dopo l’ora di gioco.

La nuova connessione tecnica dell’attacco rossonero si è intravista in sprazzi di classe messi in mostra dal talento portoghese, che ha ricevuto l’assistenza dall’attaccante messicano per il gol del tris che ha chiuso la pratica. Spunti interessanti, dialoghi tecnicamente pregiati e una trequarti che può mettere in difficoltà davvero chiunque.

Chissà che a Empoli il tecnico Sergio Conceicao non possa riproporre la coppia dal 1′, con l’aggiunta di Leao e Pulisic. La chiave risiede adesso nell’equilibrio da incastonare nell’approccio tattico. Le bocche da fuoco, nel frattempo, si stanno scaldando. La corsa al quarto posto è appena iniziata. Santi e Joao sono pronti a infiammarla a colpi di classe.