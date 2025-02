Guarda… che goleade: Liverpool e Barcellona a valanga nelle coppe nazionali

Vola il Barcellona, affonda il Valencia. I blaugrana sfoderano una prestazione super rifilando un pokerissimo nei quarti di finale di Copa del Rey. La squadra di Flick, quando vince, lo fa in modo maestoso e al Mestalla non c’è mai stata storia. Ferran Torres sostituisce al meglio Lewandowski (turno di riposo), mettendo a segno una tripletta da urlo.

C’è stato spazio anche per l’11esimo centro in stagione del gioiellino Lamine Yamal (colpito anche un palo). 109 reti in 35 gare stagionali: media superiore ai 3 gol a partita: roba per palati fini.

Liverpool schiacciasassi

I Reds fanno a pezzi il Tottenham: 4-0 ad Anfield e 15esima finale di Carabao Cup raggiunta con grande determinazione (si giocherà il 16 marzo a Wembley contro il Newcastle). Grandissimo protagonista Salah, che manda in porta Gakpo e poi sigla il raddoppio. Szoboszlai e Van Dijk archiviano la pratica. Due indizi anche verso la Champions League. Tutti dovranno vedersela con queste due macchine quasi perfette.