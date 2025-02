Kyrgios, altro caso: ora tira in ballo Calafiori

Nick Kyrgios non smette di far parlare di sé e tira in ballo un altro italiano: questa volta non è Sinner il bersaglio dei suoi attacchi

Dovrà avere un conto in sospeso con l’Italia Nick Kyrgios per dirigere tutta la sua rabbia social contro personaggi del nostro paese.

Il suo bersaglio preferito, neanche a dirlo, è Jannik Sinner. L’australiano da mesi sta combattendo la sua personale battaglia contro il tennista di San Candido per il caso doping. Kyrgios è diventato il suo più grande accusatore, il tifoso numero uno di una sua squalifica al Tas di Losanna. Ogni occasione è buona per scagliarsi contro l’altoatesino, con i social come palcoscenico preferito per i suoi atti d’accusa.

Anche il lancio del canale Youtube di Sinner è diventato il pretesto per lanciare i suoi strali contro l’italiano, per chiedere conto della positività al clostebol, insomma per recitare al meglio la sua parte dell’avvocato dell’accusa. Ora però dai social arriva anche una novità che riguarda proprio Kyrgios: il suo attacco questa volta non si concentra su Sinner, ma su un altro sportivo del nostro paese, Riccardo Calafiori. O meglio sulla sua ex fidanzata per un video diventato virale sui social, ma che – evidentemente – a Kyrgios è arrivato soltanto di recente.

Kyrgios contro l’ex di Calafiori: “Incredibile”

L’episodio che ha attirato l’attenzione del tennista australiano, non certo protagonista in campo nelle ultime settimane, riguarda un Bologna-Juventus dello scorso anno. Dopo la partita, mentre Riccardo Calafiori era intervistato da Giorgia Rossi, si avvicinò quella che all’epoca era la fidanzata del calciatore. Dopo un bacio, la ragazza restò al fianco del difensore, accarezzandolo.

Una scena che fece molto scalpore sui social che spiegarono (poi smentiti dalla stessa donna) il comportamento di lei come un modo per marcare il territorio. Ora tra Calafiori e l’ex fidanzata il rapporto si è rotto, ma quel video chissà come è tornato a galla sui social e Kyrgios ha preso subito la palla al balzo.

Commentando proprio il video, presentato da un account su X con il titolo “La sua ragazza marca il territorio perché l’intervistatrice è attraente”, il tennista australiano va all’attacco: “Comportamento incredibile”. A quale titolo Kyrgios dica queste cose e perché si sia soffermato su queste immagini vecchie, lo può sapere soltanto lui. Di certo, per l’australiano ormai il campo è diventato quasi soltanto un hobby, mentre la sua attività principale è criticare il prossimo. Meglio se italiano.