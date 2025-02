La Vero Volley celebra il World Volley Day il prossimo 9 febbraio

Il prossimo 9 febbraio, domenica, la Pallavolo compirà 130 anni di storia, un traguardo importante per uno degli sport più seguiti al mondo e nel nostro Paese. La Pallavolo conta 130 anni di storia, ma soprattutto oggi conta più 800 milioni di praticante in tutto il mondo. Numeri sbalorditivi per questo sport che ha cominciato la propria storia, secondo le ricerche svolte da Espresso Communications per conto della Vero Volley, proprio 130 anni fa il 9 febbraio a Holyoke nel Masschussets (USA) con il nome originario di “mintonette”.

Nel corso degli anni anni il gioco si è evoluto introducendo gesti tecnici e creando il proprio linguaggio universale. L’evoluzione delle regole l’hanno portata ad essere quindi uno degli sport più seguiti, diffondendosi dagli Stati Uniti fino all’Europa. E proprio grazie all’influenza statunitense e la diffusione in Europea nacque la “Federation International de Volleyball”.

Nel corso degli anni la pallavolo è diventato un fenomeno globale, anche grazie alle migliorie. Come, ad esempio, la semplice introduzione di palloni colorati con l’obiettivo di rendere il gioco più fruibile a livello televisivo.

Alessandra Marzari, pres.ssa della Vero Volley sul 130° compleanno della pallavolo

Lo scenario internazionale attuale della pallavolo lo ha descritto la presidentessa della Vero Volley Alessandra Marzari in vista dell’ormai prossimo compleanno: “Amore e condivisione, inclusione e senso di responsabilità, ci sono diverse parole per definire una disciplina sportiva come la pallavolo, la quale si è evoluta nel corso della sua storia, abbracciando persino fattori chiave della contemporaneità come l’innovazione e la sostenibilità. Pensare al fatto che tra pochi giorni lo sport di cui siamo innamorati spegnerà 130 candeline mi emoziona parecchio”.

L’attività della Vero Volley

La presidentessa Marzari sull’attività del club: “Anche se giovani, come Vero Volley, ci sentiamo parte integrante di questa storia, avendo davanti un futuro ricco di possibili importanti traguardi, sportivi e ancora di più sociali. Per noi tutto è partito nel 2008 e, quasi 17 anni dopo, possiamo contare su oltre 1000 tesserati diretti, più di 60 società affiliate in tutta Italia. Scendiamo in campo quotidianamente a supporto delle realtà del territorio con progetti mirati ed efficaci.

Il futuro della pallavolo

Sul futuro della pallavolo: “Certamente che la pallavolo diventi un esempio, sia come sport, sia come industria economica con capacità manageriale nei suoi addetti ai lavori. Ma soprattutto che l’attività sportiva giovanile venga sempre di più considerata rilevante come strumento di impatto sociale: prevenzione sanitaria, educazione agli stili di vita, supporto contro le dipendenze e i comportamenti a rischio, solo per citare alcuni esempi. Il valore educativo dello sport, a livello media, istituzionale e aziendale deve essere percepito sempre di più come centrale strumento di creazione delle fondamentali abilità di vita tra i giovani e i giovanissimi”.