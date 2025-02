Milan, ora servono conferme

Domani il Milan, alle 18, torna in campo in Serie A al Castellani di Empoli nella sfida valida per il 24° turno della Serie A. La formazione di Sergio Conceição è reduce dalla bella vittoria di Coppa Italia nei quarti di finale contro la Roma di Claudio Ranieri per 3-1. E in campionato, nell’ultimo match, ha pareggiato 1-1 contro l’Inter in una sfida che avrebbe potuto essere in realtà una sconfitta dimostrando tuttavia grande animo.

I nuovi acquisti

La gara di Empoli, poi, sarà la seconda con i nuovi acquisti a disposizione. Se Santi Gimenez e João Felix hanno già fatto parlare di sé con il gol firmato proprio da loro per il definitivo 3-1 contro i giallorossi, restano da vedere Riccardo Sottil e Warren Bondo. L’esterno ex Fiorentina ha esordito giocando qualche minuto, mentre il mediano era assente per un problemino muscolare. Saranno loro che avranno tutti gli occhi addosso. In realtà, con ogni probabilità, sarà il messicano l’unico nuovo innesto a cominciare la gara dall’inizio. Quindi le risposte che i tifosi rossoneri attendono potrebbero arrivare soprattutto da lui. Anche perché il talento di João Felix è ben noto e starà solo a lui dimostrarlo.

Milan, a Empoli in cerca di conferme

Le due buone prestazioni contro Roma e Inter devono avere però un seguito e anche una crescita. Non basterà fare come contro i cugini milanesi o come contro i giallorossi. Servirà mostrare carattere ed autorevolezza da big. Servirà creare occasioni per Gimenez, servirà mettere il messicano nelle condizioni di segnare e magari far segnare. Non sarà facile contro un Empoli assetato e affamato di punti salvezza, che comunque allo Stadium una settimana fa aveva messo in grande difficoltà la Juventus.

La squadra rossonera dovrà confermare di essere almeno parzialmente guarita dalla sua discontinuità. Dovrà dimostrare che gli acquisti possono davvero incidere fin da subito nel suo rendimento. E dovrà stare attento ai tranelli che la Serie A, soprattutto nel girone di ritorno contro squadre che lottano per la salvezza, riserva costantemente.