MotoGP nel caos, terribile incidente: è finito in ospedale

È accaduto nei test di Sepang pre-Mondiale, con il pilota che ha anche picchiato il casco sull’asfalto. Doppia operazione in Spagna

Terribile incidente in MotoGP, nei test in corso a Sepang a tre settimane dall’inizio del Mondiale 2025. Per il pilota una caduta tremenda appena due ore l’avvio delle prove su pista.

Momenti di grande spavento per Jorge Martin, il campione MotoGP degli ultimi due anni. Lo spagnolo era alla prima uscita ufficiale con Aprilia, nella quale è appena arrivato dopo il divorzio da Ducati. Il classe ’98 madrileno, come si vede anche nel video pubblicato dai canali ufficiali della MotoGP, è scivolato in curva-2 venendo sbalzato dalla propria RS-GP 25. Martin è caduto rovinosamente e ha picchiato il casco sull’asfalto.

This was @88jorgemartin‘s awful highside in his first hours with the number 1 plate 💢

He’s at the hospital undergoing tests due to left foot and right hand pain. Updates will follow and in the meantime, we’re sending our best wishes to the World Champ 💪#MotoGP pic.twitter.com/2UQtHKOq1w

