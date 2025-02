Motta ripropone Kolo Mouani: Juve, a Como servono punti per respirare l’aria europea

Mirino puntato sul Como. Una trasferta non proprio comoda per la Juventus di Thiago Motta, che questa sera al Sinigaglia deve cercare a tutti i costi di tornare a Torino con l’intera posta in saccoccia. La Signora è sesta a due lunghezze dalla zona Champions e il tecnico schiererà la stessa formazione scesa in campo nel lunch match di domenica scorsa contro l’Empoli.

Parola d’ordine ‘continuità’, che è un po’ mancata sia nell’approccio tecnico di Motta (tante formazioni diverse) sia nell’atto pratico, con i risultati positivi fortemente alternati con pareggi che hanno frenato la corsa. In chiave formazione Motta ripropone Kolo Mouani riferimento offensivo (panchina per Vlahovic). Alle sue spalle il tridente composto da Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. In mediana fosforo e inventiva con Koopmeiners e Locatelli.

A difendere la porta di Di Gregorio sono pronti Weah e Savona esterni bassi, con Gatti e Renato Veiga a formare la coppia centrale.