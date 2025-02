Serie A, Juventus-Como: le formazioni ufficiali

Comincia questa sera la 24^ giornata di Serie A. A Como arriva la Juventus. Sarà sfida tra tecnici emergenti e moderni. Da una parte, per la squadra di casa, Cesc Fabregas che progetto con i comaschi di costruire a lungo termine una squadra forte e competitiva per le posizioni europee. Dall’altra Thiago Motta che, dopo il trampolino di lancio di Bologna, cerca tra mille difficoltà la consacrazione alla Juventus.

Questa sera il Como cerca il riscatto rispetto alla gara d’andata, la prima giornata di questo campionato, in cui perse 3-0 contro i bianconeri. La Juventus invece insegue le posizioni che valgono la qualificazione in Champions League e non può sbagliare nella trasferta lombarda.

Gli undici iniziali di Como e Juventus

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Goldaniga, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Locatelli, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta