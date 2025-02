Serie A: si parte con Como-Juventus! Il Napoli ospita l’Udinese, Inter “di nuovo” contro la Fiorentina

Tutto pronto per la 24esima giornata di campionato. Archiviata la Coppa Italia e il recupero tra Fiorentina e Inter, è tempo di concentrarsi sul prossimo turno di Serie A.

Si parte questa sera con Como-Juventus. La Vecchia Signora è tornata al successo dopo la debacle esterna col Napoli: nell’ultimo turno, i bianconeri hanno strapazzato l’Empoli in rimonta. Ora come ora la Juventus è sesta con 40 punti, a due lunghezze dalla Lazio quinta. Per i lariani si contano tre sconfitte nelle ultime quattro gare e un totale di 22 punti. All’andata, alla prima giornata, i bianconeri si imposero con un secco 3-0. Anche stavolta partono favoriti: la vittoria della Juventus è bancata su Planetwin365 2; su WilliamHill 1,91 e su Betclic 2,04. Da provare anche la giocata “Parziale-finale X/2”: la quota è di 5,28 su Planetwin365; su WilliamHill 5 e su Betclic 4,37.

Giocherà in trasferta anche l’Atalanta di Gasperini, impegnata contro il Verona al Bentegodi. La Dea è reduce dal pareggio casalingo con il Torino ed è terza con 47 punti; gli scaligeri, invece, hanno vinto la sfida salvezza col Monza e si sono portati a tre lunghezze dal Genoa, in 13 posizione con 23 punti. interessante la quota del segno “2” all’intervallo: parliamo di 1,98 volte la posta su Planetwin365; stessa quota che troviamo su Unibet, mentre su Betclic si parla di 1,94 volte la posta. In alternativa, si potrebbe optare per l’Over 1,5 Ospite, immaginando un’Atalanta in grado di realizzare almeno due reti durante la gara: parliamo di 1,54 volte la posta su Planetwin365; come su Unibet, mentre su Betclic la quota è di 1,51. Segnaliamo anche la quota del risultato esatto 3-1 in favore dell’Atalanta: la giocata è a 12,89 su Planetwin365; su WilliamHill 12 e su Betclic 10,50.

Il Napoli capolista ospiterà l’Udinese. I partenopei, reduci dal pareggio beffa dell’Olimpico, guidano la classifica con 54 punti; i friulani, invece, sono decimi con 29 punti. Il trend dei bianconeri al Maradona è abbastanza preoccupante: i friulani hanno perso le ultime dieci partite di campionato giocate in questo stadio. Segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 bancata 2,07; su Betclic 1,78 e su WilliamHill 2,10. Da provare anche la giocata “Handicap 1 (-1)”: la quota è di 2,19 su Planetwin365; su Betclic 2,14 e su Unibet 2,30.

Lunedì sera potremmo assistere ad una nuova sfida tra Inter e Fiorentina. Dopo il recupero della 14esima giornata andato in scena giovedì sera, le due compagini si affronteranno a San Siro. La Beneamata cerca “vendetta” e non vuole perdere ulteriore terreno nei confronti del Napoli capolista: segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 2,09; mentre su Unibet si parla di 2,05 volte la posta e su Betclic 1,80.