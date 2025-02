Spaventoso infortunio e operazione: tegola pesantissima

È arrivata la brutta notizia che ci si aspettava per quanto riguarda l’infortunio subito dal giocatore: le ultime

Purtroppo nello sport esistono brutti momenti come gli infortuni. Quando tutto sembrava andare per il meglio, dal minutaggio offerto dal tecnico ai risultati sul campo, ecco che la tegola è letteralmente dietro l’angolo.

Proprio quello che è successo in questo caso con un grave infortunio al ginocchio che, considerata la gravità, terrà fuori il giocatore per alcuni mesi dato che l’atleta si dovrà sottoporranno ad un intervento per risolvere il problema.

Pessima notizia, serve l’operazione: i tempi di recupero

Il Monferrato Basket ha dovuto comunicare che Marco Rupil, giovane guardia della squadra, resterà fuori diversi mesi a causa di un problema serio al ginocchio. La scorsa settimana il cestista si è infortunato e subito si era capita l’entità.

Il numero 6 ora dovrà sottoporsi ad un intervento artroscopico dal dottor Rodolfo Rocchi a Reggio Emilia, precisamente martedì prossimo. Insomma una bruttissima notizia che complica anche sportivamente i piani della squadra.

Tornando sul discorso salute, sicuramente il più importante in questi casi, Rupil passerà poi ad un delicato quanto importante periodo di programma riabilitativo coordinato dal dottor Luca Semperboni con gli altri componenti dello staff medico del Monferrato Basket.