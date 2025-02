Yildiz e Paz, sfida tra giovani di talento. Dribbling, fantasia e colpi decisivi: occhi sul futuro

Ci sono solo nove mesi di differenza. In comune hanno una grande formazione europea. Kenan Yildiz è cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, Nico Paz ha completato la scuola del Real Madrid. Questa sera si sfidano in Como-Juventus pronti a mettere ancora una volta in mostra il loro talento.

Motta e Fabregas stanno coltivando le loro fantasie: il dribbling è la chiave di due fantasisti pronti a scatenarsi tra le linee.

Buoni numeri e approcci… differenti

In due totalizzano 11 gol e 9 assist in questa prima parte di stagione. Niente male affatto, considerando la giovane età di due profili in costante crescita. Due approcci tattici differenti, con il medesimo intento di creare situazioni offensive rilevanti. Se Yildiz parte più da sinistra, Nico Paz ricerca la via centrale per minacciare le difese avversarie ricercando costantemente l’uno contro uno. Avranno gli occhi addosso: d’altronde non potrebbe essere diversamente perché il futuro è dalla loro parte.