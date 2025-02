Alcaraz come Sinner: è arrivato l’annuncio ufficiale

Arriva la svolta per Carlos Alcaraz: il tennista spagnolo decide di seguire la strada di Sinner.

La stagione tennistica comincia finalmente ad entrare nel vivo. Dopo lo spettacolo degli Australian Open, vinti ancora una volta da Jannik Sinner, i tennisti sono impegnati ora nei vari ATP 500 in giro per il mondo, in preparazione ai prossimi Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Per gli atleti, i tornei rappresentano tappe fondamentali per accumulare punti e affinare la forma fisica e mentale in vista delle competizioni più prestigiose. E chissà, magari, anche per mettere qualche titolo in bacheca.

Ma se, da un lato, il 2025 di Jannik Sinner è iniziato nel migliore dei modi, con la conquista del suo secondo titolo consecutivo agli Australian Open, stessa cosa non si può dire del suo grande rivale. Carlos Alcaraz ha vissuto infatti un percorso più tortuoso. Il talento murciano, dopo aver superato Draper, si è dovuto arrendere ai quarti di finale, sconfitto in quattro set da Novak Djokovic. Una grande delusione per il tennista spagnolo, che ha deciso così di prendere una decisione drastica e seguire la stessa strada di Sinner.

Svolta Alcaraz, segue le orme di Sinner

Carlos Alcaraz ha deciso di apportare una modifica significativa all’interno suo staff, aggiungendo un nuovo fisioterapista al suo team di fiducia. Dall’ATP 500 di Rotterdam, infatti, il tennista spagnolo porterà con sé anche Fran Rubio, grande amico dello stesso Alcaraz, che si alternerà in alcuni tornei con Juanjo Moreno, attuale capo fisioterapista della squadra che segue il campione.

La presenza di Rubio è già stata notata durante gli allenamenti e nel box della squadra nel match di debutto a Rotterdam contro Botic van de Zandschulp. Non si tratta di una vera e propria novità, considerando il legame di lunga data che intercorre tra i due, che già in passato hanno spesso collaborato. Piuttosto, si sottolinea ancora una volta la volontà di Alcaraz di circondarsi di persone competenti e affidabili. Il murciano sta dando sempre più priorità all’aspetto personale, senza però trascurare quello professionale. Non è il primo ingresso nel team di Alcaraz: lo scorso anno si era aggiunto il preparatore fisico Alberto Lledó, mentre in questo 2025 lo spagnolo ha iniziato a collaborare con il preparatore Samu López.

Da questo punto vista, Alcaraz è solamente l’ultimo dei grandi tennisti ad aver effettuato un ritocco alla sua squadra. Daniil Medvedev ha recentemente concluso la collaborazione con l’ex tennista francese Gilles Simon. Emma Raducanu ha invece dovuto dire addio al proprio coach Nick Cavaday, che per problemi di salute ha dovuto rompere il rapporto con la campionessa degli Us Open 2021. Jannik Sinner, infine, ha già annunciato che la stagione 2025 sarà l’ultima con Darren Cahill come allenatore a fianco di Simone Vagnozzi.