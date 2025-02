Atalanta, Gasperini: “Dobbiamo rimproverarci poco di questo periodo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la fine della sfida contro il Verona.

Partita già chiusa dopo il primo tempo.

“La partita si è messa bene, nel secondo abbiamo fatto giocare altri giocatori e di evitare qualche infortunio ulteriore. Oggi per la prima volta dopo settimane non si è infortunato nessuno. Questa è la cosa più importante per noi”.