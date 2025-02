Djokovic, notizia appena arrivata: annuncio sul ritiro

Novak Djokovic e il ritiro: è appena arrivata una notizia che sa di annuncio sui prossimi passi nel mondo del tennis da parte del serbo

Quale futuro per Novak Djokovic? L’ex leader al mondo dopo un 2024 da inferno passato più ai box per i vari acciacchi e infortuni, che in campo, aveva messo nel mirino il 2025 come anno del riscatto. Ci sono ancora dei record da inseguire prima di smettere definitivamente, come ad esempio vincere un altro Slam. Aveva stilato una tabella di marcia apposita per risparmiarsi il più possibile ed evitare infortuni: gestirsi e giocare solo i tornei più importanti.

Purtroppo per lui, però, il piano è andato in frantumi. Durante l’Australian Open, alla prima vera grande uscita, è stato costretto a ritirarsi nella semifinale contro Zverev a causa di un nuovo KO. Questa volta si tratta di un problema al tendine del ginocchio, che lo terrà ai box a lungo. Sono sempre più i pensieri che possano portare il classe ’87 a dire basta e ritirarsi. A tal proposito è arrivato un annuncio.

Djokovic e il ritiro, arriva l’annuncio: fan in ansia

Per rivedere Nole, secondo gli esperti, ci vorranno almeno due mesi. Verosimilmente tornerà direttamente per i tornei su terra, puntando il Roland Garros. Sempre che non decida di porre fine alla sua carriera…

Ne ha parlato Chris Fowler, commentatore della EPSN: “Il tipo di infortunio avuto al tendine del ginocchio è molto antipatico, non si risolve in poco tempo“ sono le dure parole con il quale comincia il suo discorso. “Non ci può essere fretta, deve essere molto sicuro prima di poter tornare. In generale, penso che dovrà restare ai box per due mesi. Poi c’è da considerare il fattore età con Nole che non è più giovanissimo”, chiosa. Finirà per ritirarsi?

Nessuno sa con certezza la risposta ma verosimilmente è no. Novak non vuole saperne di dire basta, almeno per ora, almeno fino a quando il fisico gli dirà davvero che è giunto il momento. D’altronde nel corso dei mesi sono stati tanti i segnali che potevano portare allo stop definitivo, anche il padre ha provato a convincerlo in tutti i modi. Ma fin qui non c’è stato verso.

“Ci prova da tempo, anche se non insiste. Mi chiede cosa altro ho da ottenere, pur rispettando la mia decisione” aveva detto qualche tempo fa a GQ. Al momento il pensiero di Novak è solo quello di tornare il prima possibile, facendo un altro dei suoi recuperi lampo e mettendo nel mirino il Roland Garros.