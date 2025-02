Empoli, D’Aversa: “Gimenez furbo. Viti? Speriamo sia una botta”

Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-0 nella gara contro il Milan: “Si può commentare il deficit di esperienza, Gimenez è stato furbo ma quando sento parlare di furbizia vuol dire che qualcosa non va. Abbiamo fatto una grandissima partita, ma non siamo riusciti a gestire la superiorità numerica. C’è stata una pressione alta, abbiamo giocato con coraggio ma questi episodi condizionano la partita“.

Empoli, ancora D’Aversa

Cosa non sta funzionando: “La prestazione i ragazzi l’hanno fatta, gli posso rimproverare solo venti minuti col Lecce. C’è una differenza di rosa, quando il Milan butta dentro Pulisic, Leao e Gimenez e noi due ragazzi della Primavera. In Italia ci facciamo influenzare troppo dal risultato. Paghiamo il fatto di avere tanti infortuni, magari non ci sono i risultati, ma sotto l’aspetto delle prestazioni non siamo mai venuti meno“.

Come sta Viti: “Speriamo sia solo una grossa botta“.

Cosa vi siete detti con Conceicao: “Gli ho detto che non bisogna chiamare sistematicamente una cosa a favore, anche quando non lo è. Sono situazioni e caldo, perché a nessuno piace perdere una partita. Poi ci siamo abbracciati, mi ha fatto i complimenti ma quando si perde è dura accettarli. Ero un po’ nervoso io“.