Empoli-Milan 0-2, Leao-Gimenez la decidono dalla panchina

Alla Computer Gross Arena la decidono i cambi, le reti che regalano i 3 punti al Milan sono infatti segnate da Leao e Gimenez. Empoli ko.

Empoli-Milan, le ufficiali

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Goglichiddze, Sambia, Kouamé, Zurkowski, Tosto, Bacci, Falcusan, Pereira, Konaté

Allenatore: Roberto D’Aversa

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Abraham, Joao Felix. A disposizione: Torriani, Sportiello, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Gabbia, Sottil, Chukwueze, Pulisic, Leao, Camarda, Gimenez.

Allenatore: Sergio Conceiçao

La partita

Primo tempo senza grosse emozioni. E’il Milan a fare la partita. Nella ripresa prima svolta al 55′. Tomori già ammonito stende Colombo in ripartenza. Pairetto estrae il secondo giallo. Rossoneri in 10. Beffa ulteriore per il Milan la posizione di fuorigioco dell’attaccante non ravvisata e non punibile visto il secondo giallo. Al 66′ si ristabilisce la parità. Espulsione al VAR per Marianucci, reo di aver colpito con un fallo di reazione Gimenez. Al 69′ passa il Milan con Leao. Pulisic sfida Cacace nell’uno contro uno e lo salta, cross verso il secondo palo schiacciato in fondo al sacco di testa dal portoghese che anticipa Goglichidze. Raddoppio rossonero al 77′ con Gimenez. Subito a segno alla prima in Serie A il centravanti messicano, che se la sistema sul sinistro e calcia a giro sul secondo palo. Niente da fare per Vasquez. Joao Felix sfiora il tris al 82′. Si presenta a tu per tu con Vasquez il portoghese ma non riesce a scavalcarlo col tocco sotto. Finisce 0-2. Il Milan sorpassa il Bologna.