Leclerc asfalta Hamilton: che succede in Ferrari

L’annuncio inaspettato sulla coppia ferrarista, in attesa della presentazione della nuova monoposto in programma il 19 febbraio a Fiorano

Hamilton e Leclerc è la coppia a cui la Ferrari ripone tutte le sue speranze di tornare a vincere il titolo costruttori, che a Maranello manca dal 2008. Il caso vuole che quel Mondiale fu vinto proprio dal pilota inglese, allora al volante della McLaren, a tre curve dal traguardo del GP di Interlagos. Uno smacco clamoroso per Massa e la ‘Rossa’, quando nei box erano già iniziati i festeggiamenti.

Hamilton, all-in Ferrari per strapparlo alla Mercedes

Naturalmente la Ferrari punta tutto su Hamilton per riconquistare, invece, il titolo piloti, con l’ultimo che risale addirittura a un anno prima dell’ultimo costruttori. Cioè al 2007, quando giunse primo il finlandese Kimi Raikkonen.

Sul sette volte campione del mondo, che ha appena compiuto 40 anni, sono stati scommessi quasi 50 milioni di euro (a stagione) bonus esclusi, ovvero l’offerta e l’ingaggio che ha permesso a Elkann e soci di strapparlo alla Mercedes. Il fascino unico della Ferrari è stato senza dubbio un altro fattore, seppur meno determinante per il suo sbarco a Maranello.

Eddie Jordan ‘scommette’ su Leclerc: “All’inizio dominerà”

Leclerc guadagna di meno, intorno ai 32 milioni di euro a stagione più eventuali 12 di bonus, ma non sarà certo il compagno di scuderia pronto a porgere l’altra guancia. Il monegasco è stato chiaro, nessun ruolo da comprimario. Tradotto: non correrà per far vincere Hamilton.

C’è chi, come l’ex Formula 1 Eddie Jordan, ‘scommette’ su un inizio Mondiale di alto livello di Leclerc: “Penso che Hamilton si farà valere, ma anche che gli serviranno due o tre gare – le parole di Jordan riportate da ‘formulapassion.it’ – E che all’inizio Charles possa essere in grado di mostrare un certo dominio”.

“Hamilton genererà incassi non solo in Formula 1”

Jordan è comunque convinto che la Ferrari abbia fatto la scelta giusta ingaggiando Hamilton, fresco di incidente nei test TPC a Barcellona (il 19 quelli in Bahrain): “È un peccato perché ho visto anche l’entusiasmo dei tifosi – sottolinea Jordan – Si può immaginare come sarà il giorno del Gran premio. Credo che Lewis sarà una grande attrazione e che genererà incassi non solo in Formula 1, ma anche nelle Americhe e in Asia.

Per tutta una serie di ragioni, soprattutto commerciali, la Ferrari ha preso la decisione giusta. Su questo non c’è alcun dubbio. Ha assolutamente mantenuto la Formula 1 in prima pagina, non solo nelle pagine sportive, ma sulle prime pagine”, ha concluso Jordan.